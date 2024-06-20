Госдума одобрила ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми

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Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о ежегодной выплате для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, выплату смогут получать родители, у которых среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из перечисленного в предыдущем году НДФЛ. По сути, будет возвращаться весь подоходный налог, уплаченный сверх ставки в 6%.

Стоит подчеркнуть, что 12 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки будут продлены на семь лет — до 31 декабря 2030 года.

Разиль Самигуллин