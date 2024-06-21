Ильдар Шаймарданов: «Марта Мартьянова — патриот нашей республики»

Олимпийская чемпионка продолжает побеждать за Татарстан

На дорожке . Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Игры стран БРИКС вышли на финишную прямую. Очередные золотые медали Татарстан завоевал в фехтовании, где отличилась звезда сборной республики Марта Мартьянова. Действующая олимпийская чемпионка была сильнейшей на соревновании рапиристок в Центре волейбола «Санкт-Петербург».

Турнир по фехтованию в центре волейбола

Одновременно с Играми стран БРИКС проходит сразу несколько стартов. Уже завершился чемпионат Европы по легкой атлетике, в выходные разыграют последние награды на чемпионатах Старого света по водным видам спорта и фехтованию. Это те старты, которые по умолчанию уменьшили ряды участников Игр БРИКС. Внимание болельщиков перетягивает и стартовавший чемпионат Европы по футболу.

В центре волейбола «Санкт-Петербург» обсуждали Сергея Биду, который решил продолжить карьеру в составе сборной США, темнокожую россиянку Милен Бавуге Хабиману, чья дорожка располагалась ближе остальных четырех к нашей трибуне. Пока не было татарстанцев, поскольку Мартьянова после победы в личных соревнованиях отдыхала, зрители обсуждали россиянок.

Волейбольный зал представлялся не лучшим вариантом для проведения фехтования. Даже Центр гимнастики, который ранее неоднократно использовали для соревнований рапиристов, и тот как-то более приспособлен. Все эти дни высоких гостей встречал на правах радушного хозяина старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах по резерву Ильдар Шаймарданов.

Милен Бавуге. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ильдар Шаймарданов: «Рассчитываем, что скоро для нас построят центр»

Тренер, помимо работы с российской молодежкой, возглавляет республиканскую СШОР по фехтованию и Центр развития Приволжского федерального округа. При этом прекрасно помнит все «скитания» казанских фехтовальщиков по разным спорткомплексам.

— Ильдар Равилович, мы с вами встречались на соревнованиях в Центре гимнастики, в «Экспо». Единственно, где пока не было встреч во время крупных турниров в Казани, это свой зал.

— Вы забыли еще «Баскет-Холл» (во время чемпионата России 2005 года), Академию тенниса (2014 год). По мере строительства объектов Универсиады мы проводили свои старты и во Дворце единоборств, и в Центре бокса и настольного тенниса, универсиадские старты проходили на казанском Ипподроме. Сейчас осваиваем Центр волейбола. Как всегда турнир в Казани организован на самом высоком уровне, получает самые высокие оценки руководства Федерации фехтования России.

— Помнится, на чемпионате мира 2014 года президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обещал посодействовать со строительством в Казани Центра фехтования.

— Рассчитываем, что скоро для нас будет построен анонсируемый вами специализированный центр, и мы будем принимать соревнования дома, в полной мере этого слова. Вопрос близится к завершению.

Касаемо спортивной части соревнований, Марта Мартьянова выиграла личные старты рапиристок, сейчас готова стартовать во главе сборной страны на командном турнире, где мы также выглядим фаворитами.

Марта Мартьянова в центре, Ильдар Шаймарданов крайний справа. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Марта Мартьянова, героически выиграв командный турнир Олимпиады в Токио, несколько ушла в тень. Лично я с удивлением осознал, что за эти три года с Олимпиады, Марта, с роли запасной в команде, перешла на роль лидера.

— Это произошло и в связи с тем, что сама Марта прибавила в мастерстве, опыте, и тогда первые номера сборной России в рапире Дериглазова, Загидуллина, Коробейникова дружно стали матерями. Марта осталась единственной из той плеяды олимпийских чемпионок Токио, логично став лидером для представительниц следующего поколения в российской рапире.

— В Год семьи это особенно приятно. Но «уход в тень» Мартьяновой я еще связываю с тем, что российские фехтовальщики находятся в подвешенном состоянии, потому что не знают, допустят их на международные старты или нет.

— Это для нас самих большая загадка. Мы, со своей стороны, отсылаем списки спортсменов, которые могли бы получить нейтральный статус для участия в международных стартах. Но кому могут одобрить участие в международных соревнованиях, кого затормозят, какими принципами отбора руководствуется — тайна сия велика есть. Хочу отметить, что впервые в постпандемийный период наша сборная смогла участвовать в международном первенстве по кадетам.

— Сейчас проходит чемпионат Европы, и, возможно, он помешал увеличить количество государств-участников Игр стран БРИКС, хотя здесь мы видим сборную Азербайджана.

— Не надо забывать, что президент Федерации фехтования России Эльгар Мамедов — этнический азербайджанец. Шучу, потому, что мотивация приезда-не приезда для меня неизвестна, Азербайджану спасибо, что приехали, как, скажем, и сборной Индии, по которой до последнего момента не был решен вопрос участия, зато в концовке для нас стало приятной неожиданностью приезд их делегации количеством 26 фехтовальщиков.

— Сборной Татарстана не сложно было удерживать Марту в своем составе, поскольку ее супруг представляет другой регион? Ведь олимпийские чемпионки всем нужны.

— Их семья проживает в данный момент в Московской области, может быть в ее адрес звучали предложения о переходе в другой регион, но никаких разговоров у нас с ней на эту тему не возникало. Марта, уроженка Казани, продолжает на всех соревнованиях представлять родной для нее Татарстан, будучи патриотом нашей республики.

Схлестнулись шпаги. realnoevremya.ru/



