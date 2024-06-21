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Ильдар Шаймарданов: «Марта Мартьянова — патриот нашей республики»

00:00, 21.06.2024

Олимпийская чемпионка продолжает побеждать за Татарстан

Ильдар Шаймарданов: «Марта Мартьянова — патриот нашей республики»
На дорожке . Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Игры стран БРИКС вышли на финишную прямую. Очередные золотые медали Татарстан завоевал в фехтовании, где отличилась звезда сборной республики Марта Мартьянова. Действующая олимпийская чемпионка была сильнейшей на соревновании рапиристок в Центре волейбола «Санкт-Петербург».

Турнир по фехтованию в центре волейбола

Одновременно с Играми стран БРИКС проходит сразу несколько стартов. Уже завершился чемпионат Европы по легкой атлетике, в выходные разыграют последние награды на чемпионатах Старого света по водным видам спорта и фехтованию. Это те старты, которые по умолчанию уменьшили ряды участников Игр БРИКС. Внимание болельщиков перетягивает и стартовавший чемпионат Европы по футболу.

В центре волейбола «Санкт-Петербург» обсуждали Сергея Биду, который решил продолжить карьеру в составе сборной США, темнокожую россиянку Милен Бавуге Хабиману, чья дорожка располагалась ближе остальных четырех к нашей трибуне. Пока не было татарстанцев, поскольку Мартьянова после победы в личных соревнованиях отдыхала, зрители обсуждали россиянок.

Волейбольный зал представлялся не лучшим вариантом для проведения фехтования. Даже Центр гимнастики, который ранее неоднократно использовали для соревнований рапиристов, и тот как-то более приспособлен. Все эти дни высоких гостей встречал на правах радушного хозяина старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах по резерву Ильдар Шаймарданов.

Милен Бавуге. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ильдар Шаймарданов: «Рассчитываем, что скоро для нас построят центр»

Тренер, помимо работы с российской молодежкой, возглавляет республиканскую СШОР по фехтованию и Центр развития Приволжского федерального округа. При этом прекрасно помнит все «скитания» казанских фехтовальщиков по разным спорткомплексам.

Ильдар Равилович, мы с вами встречались на соревнованиях в Центре гимнастики, в «Экспо». Единственно, где пока не было встреч во время крупных турниров в Казани, это свой зал.

Вы забыли еще «Баскет-Холл» (во время чемпионата России 2005 года), Академию тенниса (2014 год). По мере строительства объектов Универсиады мы проводили свои старты и во Дворце единоборств, и в Центре бокса и настольного тенниса, универсиадские старты проходили на казанском Ипподроме. Сейчас осваиваем Центр волейбола. Как всегда турнир в Казани организован на самом высоком уровне, получает самые высокие оценки руководства Федерации фехтования России.

Помнится, на чемпионате мира 2014 года президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обещал посодействовать со строительством в Казани Центра фехтования.

Рассчитываем, что скоро для нас будет построен анонсируемый вами специализированный центр, и мы будем принимать соревнования дома, в полной мере этого слова. Вопрос близится к завершению.

Касаемо спортивной части соревнований, Марта Мартьянова выиграла личные старты рапиристок, сейчас готова стартовать во главе сборной страны на командном турнире, где мы также выглядим фаворитами.

Марта Мартьянова в центре, Ильдар Шаймарданов крайний справа. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Марта Мартьянова, героически выиграв командный турнир Олимпиады в Токио, несколько ушла в тень. Лично я с удивлением осознал, что за эти три года с Олимпиады, Марта, с роли запасной в команде, перешла на роль лидера.

Это произошло и в связи с тем, что сама Марта прибавила в мастерстве, опыте, и тогда первые номера сборной России в рапире Дериглазова, Загидуллина, Коробейникова дружно стали матерями. Марта осталась единственной из той плеяды олимпийских чемпионок Токио, логично став лидером для представительниц следующего поколения в российской рапире.

В Год семьи это особенно приятно. Но «уход в тень» Мартьяновой я еще связываю с тем, что российские фехтовальщики находятся в подвешенном состоянии, потому что не знают, допустят их на международные старты или нет.

Это для нас самих большая загадка. Мы, со своей стороны, отсылаем списки спортсменов, которые могли бы получить нейтральный статус для участия в международных стартах. Но кому могут одобрить участие в международных соревнованиях, кого затормозят, какими принципами отбора руководствуется — тайна сия велика есть. Хочу отметить, что впервые в постпандемийный период наша сборная смогла участвовать в международном первенстве по кадетам.

Сейчас проходит чемпионат Европы, и, возможно, он помешал увеличить количество государств-участников Игр стран БРИКС, хотя здесь мы видим сборную Азербайджана.

Не надо забывать, что президент Федерации фехтования России Эльгар Мамедов — этнический азербайджанец. Шучу, потому, что мотивация приезда-не приезда для меня неизвестна, Азербайджану спасибо, что приехали, как, скажем, и сборной Индии, по которой до последнего момента не был решен вопрос участия, зато в концовке для нас стало приятной неожиданностью приезд их делегации количеством 26 фехтовальщиков.

Сборной Татарстана не сложно было удерживать Марту в своем составе, поскольку ее супруг представляет другой регион? Ведь олимпийские чемпионки всем нужны.

Их семья проживает в данный момент в Московской области, может быть в ее адрес звучали предложения о переходе в другой регион, но никаких разговоров у нас с ней на эту тему не возникало. Марта, уроженка Казани, продолжает на всех соревнованиях представлять родной для нее Татарстан, будучи патриотом нашей республики.

Схлестнулись шпаги. realnoevremya.ru/


Джаудат Абдуллин

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