В Татарстане выросло количество аварий с участием детей и число пострадавших в них

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На дорогах Татарстана в 2023 году выросло количество аварий с участием детей, а также число несовершеннолетних, пострадавших в них. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов на пресс-конференции.

— На сегодняшний день — мы берем цифры не за шесть месяцев, а именно на сегодняшний — в республике произошло 233 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 детей погибло и 250 получили ранения, — заявил он.



Количество ДТП с участием детей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на три, пострадавших в них несовершеннолетних — на четыре человека. Число погибших в авариях не изменилось.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рустем Гарипов обратил внимание, что в Татарстане количество аварий с участием детей планомерно сократилось. С 590 ДТП в 2018 году до 416 в 2022-м.

Всего с начала 2023 года в республике зарегистрировали 1 807 дорожно-транспортных происшествий. Это на 71 аварию больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина