В Казани из-за «прогула» подсудимого отложили старт по делу ОПС лжетрейдеров

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани вновь не стартовал судебный процесс по делу на 121,4 млн рублей об аферах с сертификатами на обучение финансовой грамотности и последующей «игрой на бирже». Сначала заседание задержалось на час ввиду неплановой задержки адвоката и прокурора на другом процессе Вахитовского суда, затем выяснилось: нет и одного из 12 подсудимых — Сабуги Мамедова, передает журналист «Реального времени».



О причине его неявки состав суда никто не уведомлял, не знал ее и назначенный адвокат обвиняемого. В итоге судья Наиль Камалетдинов принял решение отложить процесс на несколько недель и определил график последующих заседаний на пару ближайших месяцев.

На первом заседании суда по этому делу фигурантам лишь продлевали меру пресечения.

По данному делу обвиняются 12 человек, трое из них содержатся под стражей. Оглашение обвинения в суде может растянуться на несколько заседаний.

По версии силовиков, преступное сообщество псевдотрейдеров в 2012—2021 годах успело увести средства сотни потерпевших в Казани, Екатеринбурге, Чебоксарах. В деле фигурируют суммы от 140 тысяч до 15 млн рублей. Большая часть обманутых — казанцы, их совокупные потери оценены в 105 млн рублей. А вот большинство обвиняемых — жители Самарской и Ульяновской областей.

Как установили следователи МВД Татарстана, обвиняемые использовали купленные базы данных для обзвона потенциальных клиентов — «радовали» новостью о выигрыше бесплатного сертификата на обучение финансовой грамотности и заманивали в офисы псевдоброкерских, по мнению полиции, компаний «Гранд Консалтинг Групп», «Глобал Юнион» и «Голден Булл» в центре Казани. В Екатеринбурге «учеба» велась под крышей ООО «Макс Трейд Профит», в Чебоксарах работала компания «Рич таун».

Дальше людей убеждали «начать зарабатывать» — устанавливали на мобильный телефон или компьютер клиента программу, которая «в режиме реального времени» отражала ситуацию с котировками и получаемый им доход от инвестиций. Однако на деле программа была симулятором — выходом на биржи ценных металлов и акций программа не имела, ею управляли другие участники аферы — порой из соседнего с «инвестором» кабинета. Заканчивалось все тем, что вложенные средства клиенты просто не могли вывести, а некоторые получали сообщения о неудачной сделке, в результате которой якобы все накопления сгорели.

Всего по делу привлекаются более 20 обвиняемых, часть из них еще находится в федеральном и международном розыске.