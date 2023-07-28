Минобороны: Киев попытался повторно атаковать территорию России
В 17.15 Киев попытался совершить повторную попытку террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
— Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азова Ростовской области, — сказано в сообщении.
Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности.
Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты.
В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области.
После этого губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области, в Азовском районе.
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