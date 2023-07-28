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Минобороны: Киев попытался повторно атаковать территорию России

18:21, 28.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: Киев попытался повторно атаковать территорию России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 17.15 Киев попытался совершить повторную попытку террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

— Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азова Ростовской области, — сказано в сообщении.

Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности.

Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области.

После этого губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области, в Азовском районе.

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Маргарита Головатенко
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