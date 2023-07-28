«Откат» за помощь государства: в Казани под домашний арест отправили двух чиновников Мамадыша

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Накануне Советский суд Казани рассмотрел ходатайства о домашнем аресте для начальника общего отдела и заведующего сектором исполкома Мамадышского района. Айнур Галеев и Ильназ Мусин подозреваются в посредничестве взятке в 147 тысяч рублей, сообщают источники «Реального времени».



В пресс-службе суда подтверждают — ходатайства удовлетворены, домашний арест установлен до 24 сентября.

Дело в Следкоме было возбуждено по материалам оперативников МВД сразу по двум статьям — дача взятки и посредничество во взяточничестве.

По данным источников «Реального времени», предполагаемая передача денег состоялась в феврале 2023-го, после того как одна из жительниц Мамадышского района получила на свой счет 327 тысяч рублей — помощь от государства в рамках программы социальной адаптации. По версии силовиков, поучаствовать в госпрограмме с условием последующего «отката» женщине предложил сотрудник исполкома Галеев, обещая, что 147 тысяч пойдут на вознаграждение другим должностным лицам исполкома.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Речь о госпрограмме «Социальная поддержка граждан», которая предусматривает помощь в рамках социального контракта малоимущим семьям с детьми и с неработающими пенсионерами, инвалидами; с одинокими и малоимущими пенсионерами, инвалидами и людьми предпенсионного возраста.



Впрочем, Галеев якобы уже признался — никакую взятку передавать не собирался, лишь поделился частью средств с коллегой Мусиным — отдал ему 30 тысяч рублей.

Напомним, накануне в Челнах арестовали главного энергетика «Алабуга Девелопмент», задержанного сотрудниками ФСБ после получения 500 тысяч рублей.

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Ирина Плотникова