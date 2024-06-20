Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении налога на дорогую недвижимость и земельные участки

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении налога на дорогостоящую недвижимость и земельные участки. Законопроект относится к объектам, чья стоимость превышает 300 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту закона, максимальные ставки налогов на имущество составят 2,5%, а земельный налог увеличится с 0,3% до 1,5%. Конкретные ставки будут устанавливаться регионами и муниципалитетами.

Также в нижней палате первое чтение прошла поправка о том, что госпошлина за регистрацию недвижимости будет зависеть от ее цены. Пошлина для относительно недорогой недвижимости останется фиксированной:

для физлиц — 2 000 рублей по объектам не дороже 20 млн;

для организаций — 22 000 рублей по объектам до 22 млн.

По более дорогой недвижимости госпошлина будет напрямую зависеть от цены:

для физлиц — 0,01% цены сделки, но не менее 0,01% кадастровой стоимости и не более 500 тыс. рублей;

для организаций — 0,1% цены сделки, но не менее 0,1% кадастровой стоимости и не более 1 млн рублей.

Стоит подчеркнуть, что в Татарстане в марте 2024 года зарегистрировано более 9 тысяч сделок с недвижимостью, в том числе в Казани — 736. Также в марте 2024 года в регионе было совершено 5 946 сделок по купле-продаже жилья.

Разиль Самигуллин