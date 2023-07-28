Глава Минтруда России: «Нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе»

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не поддержал идею ввести четырехдневную рабочую неделю в стране. Его точку зрения передает «РИА Новости».

— У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем, — сказал он.

Антон Котяков объяснил, что работодатель вправе сам организовывать гибкий график работы для своих сотрудников.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Если у работодателя и работника есть предмет для диалога и они приходят к общему решению, то это возможно реализовать и в рамках существующего законодательства, — добавил министр.

Согласно исследованию, порядка 81% российских работодателей поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом лишь 4% компаний рассматривают такую возможность в ближайшие 1—3 года. В качестве преимуществ четырехдневной рабочей недели 75% работодателей назвали уменьшение выгорания сотрудников.

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Айрат Назипов