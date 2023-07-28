Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в субботу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Грозы в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидаются ночью и днем в субботу, 29 июля. При этом порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

Также 29 июля в Татарстане прогнозируется сильная жара — до +37 градусов. В связи с этим с в республике объявили штормовое предупреждение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ухудшение погоды прогнозировалось и на пятницу, 28 июля. Ожидается град, гроза и сильный ветер.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина