В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, днем в субботу, 29 июля, в Татарстане воздух местами прогреется до +37 градусов.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, жара в Татарстане сохранится до конца июля. Первый день августа также ожидается с температурами выше +30 градусов.

Жару до +36—37 градусов на 28—29 июля Татарстану на этой неделе спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аналогичная погода ожидается и в соседних регионах — Чувашии и Ульяновской области.



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Татьяна Демина