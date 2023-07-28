Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Совет Федерации 28 июля одобрил закон о введении в России налога на сверхприбыль компаний. Об этом сообщает «РИА Новости».



Выплатить налог на сверхприбыль обяжут юрлица, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.

— Налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, — написано в документе.

Налог на сверхприбыль будет разовым. Уплатить его компании, подходящие по критериям, должны до 28 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли в июне. Как рассказывал министр финансов страны Антон Силуанов, поступившие платежи государство направит на поддержку семей с детьми — «на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей».



В Минфине России разъясняли, что налог на сверхприбыль не распространится на компании, созданные после 2020 года, а также организации, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не достигла 1 млрд рублей. Не попадут под него и субъекты малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.



Напомним, Госдума приняла закон о сверхприбыли в окончательном чтении 21 июля. Ему остается пройти через процедуру подписания президентом России Владимиром Путиным. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

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Татьяна Демина