«Иду на СВО по убеждению»: в Татарстане растет число желающих заключить контракт с Минобороны

Репортаж «Реального времени» из республиканского пункта отбора на военную службу

В Татарстане растет число желающих поступить на контрактную службу в российские Вооруженные силы. Заявления в республиканский пункт отбора ежедневно подают десятки и сотни человек. В большинстве случаев решение принимают зрелые мужчины, трезво оценивающие ситуацию и сознательно стремящиеся в зону СВО, что называется, «по убеждению» — такие, которые с началом СВО отправлялись на передовую добровольцами. В репортаже «Реального времени» из казанского пункта отбора на Аэропортовской, 1 — подробности об изменениях, которые произошли недавно в контрактной системе, обязательном «экзамене» на зрелость решений для кандидатов и «семейственности» среди татарстанских контрактников.

«Вас уже ждут»



В здание Татвоенкомата на Аэропортовской корреспондент «Реального времени» вошла вместе с несколькими мужчинами.

— Я — контрактник, ну почти уже контрактник, — пояснил дежурному на входе молодой посетитель. — А он просто провожает.

— Вы проходите, вас вон уже ждут и проводят в пункт отбора, а он просто подождет на улице, — «отзеркалил» его речь дежурный, а еще двоим претендентам, выглядевшим на 40—45 лет, предложил ждать прямо тут: — За вами сейчас подойдут.

В актовом зале, оборудованном под пункт отбора, уже находились несколько человек. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В актовом зале, оборудованном под пункт отбора, уже находились несколько человек. Двое явно были на завершающей стадии процедуры — подписывали документы, еще с одним беседовал психолог, остальные ждали, сидя в креслах в центре зала, глядя кто в телефон, а кто на экран, где крутился информационный ролик с рассказом об условиях, на которых заключаются контракты.

Деньги — не главное, но и не лишнее

— Признайтесь, пришли сюда в надежде на хороший заработок? — не стал деликатничать корреспондент со свежеиспеченным контрактником, который уже подписал весь пакет документов.

— Ну да, можно подумать, что зарплата в 200 тысяч рублей — это те деньги, за которые прямо так сразу всем захочется идти в бой и рисковать жизнью, — возразил тот. — Дело не в деньгах, я «сознательный» и иду на СВО по убеждению. Мне это надо!

«Дело не в деньгах, я «сознательный» и иду на СВО по убеждению. Мне это надо!» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Дальше в разговоре выяснилось, что Ринату Т. в его 58 лет деньги, конечно, будут не лишними: с женой в разводе, сына вырастил и на ноги поставил, а теперь вот хочет дом для себя построить — «чтоб было где на пенсии в саду сидеть, в баньке попариться». Но это, настаивает сержант запаса, не главное:

— В молодости я служил в войсках химзащиты, что такое присяга и ответственность, хорошо понимаю, а в силу воспитания считаю, что если деды воевали с фашистами, то и мы обязаны интересы нашей Родины защищать.

«Возможности для кандидатов расширились»

— Мы в настоящее время выполняем задачу по комплектованию существующих подразделений и вновь формируемых, в том числе и находящихся в соседних регионах — в Оренбургской, Самарской и других областях. — рассказал «Реальному времени» начальник пункта отбора на военную службу по контракту РТ подполковник Евгений Токмаков. — В последнее время в условиях приема на контрактную службу произошел ряд изменений, и возможности для кандидатов расширились.

Евгений Токмаков: «В последнее время в условиях приема на контрактную службу произошел ряд изменений» Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Изменились, по его словам, прежде всего требования к возрасту: ранее контракт могли заключить с кандидатом не моложе 18 и не старше 40 лет, при этом контракт можно было продлевать до 50 лет, а сейчас верхняя планка сдвинулась до 65 лет. Снизились требования к образованию: ранее требовалось иметь полное среднее — закончить 11 классов, сейчас достаточно 9 классов. Снизились и требования к здоровью — раньше контракт могли заключить лишь с теми, кто безоговорочно годен к «строевой», а сейчас принимают также кандидатов с незначительными ограничениями (категория «В») — исключение составляют граждане, страдающие психическими расстройствами и замеченные в употреблении наркотических веществ.

Контрактников уравняли в правах с мобилизованными

— Еще одно важное изменение — военнослужащих по контракту уравняли в правах с мобилизованными, — говорит Токмаков. — Теперь они, выезжая из зоны СВО в отпуск или на лечение, получают те же выплаты, что и находясь в зоне военных действий. Ранее в таких случаях выплаты прекращались и возобновлялись по возвращении.

Собеседник «Реального времени» подчеркнул: вопрос о денежном довольствии и выплатах важен. Даже уходя на СВО исключительно по идейным соображениям, мужчина должен быть уверен, что его семья будет обеспечена, да и сам он в случае ранения не должен думать о том, где деньги брать во время лечения.

«Возможности для кандидатов расширились». Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

— При поступлении на службу по контракту военнослужащий получает единовременно до 500 тысяч рублей — это суммарная надбавка, часть выплачивает Минобороны России, часть — наша республика. А во время службы контрактник получает денежное довольствие — от 204 тысяч рублей, в зависимости от военной специальности, должности, выслуги лет. Кстати, выслуга в зоне СВО — день за три.

От водителя до медика

«Реальное время» поинтересовалось, какие военные профессии сегодня наиболее востребованы в зоне СВО.

— Всегда требуются механики-водители, очень востребованы операторы БПЛА, медицинские специалисты, умеющие грамотно и быстро оказывать первую помощь раненым на передовой. А вообще-то нужны все специалисты — даже в небольшой воинской части список необходимых специалистов состоит приблизительно из 200 пунктов. И для поддержания ее боеспособности важно, чтобы все вакансии были заполнены.



Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— А кто сейчас больше стремится заключить контракт — молодые ребята или зрелые мужчины?



— Контингент разный, но сейчас выросло количество желающих старше 35—40 лет. Или нередко вместе приходят отец и сын, просятся в одно подразделение.

«Мы по-человечески помогаем»

В разговоре с начальником пункта отбора нельзя было обойти молчанием деликатную тему: от контрактников и их близких периодически поступают жалобы на задержку выплат.

— Вообще-то это уже не наша зона ответственности, — говорит Евгений Токмаков. — Наша задача — поставить человека в строй, а вопросы о денежном довольствии решает уже та военная часть, где военнослужащий находится. Однако чисто по-человечески мы всегда стараемся оказать помощь — связываемся с военной частью, разъясняем женам ситуацию.

«Наша задача — поставить человека в строй». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А ситуации бывают разные: от банального «прибывших в часть много, а кадровик один» — и тогда оформление выплат затягивается по объективным причинам, до не менее банального «ой, а я тут ноль лишний в расчетном счете написал» — когда выплата давно начислена, но «висит», потому что банк не может найти напутавшего в реквизитах «адресата».

«Надо все взвесить и не совершать ошибок»

На вопрос, устраивают ли кандидатам в контрактники какую-либо проверку перед подписанием контракта, Токмаков ответил, что прежде всего все они проходят собеседование с психологом:

— Для нормального человека взять оружие и выстрелить в другого человека — это всегда непросто. Поэтому нельзя принимать на военную службу того, кто идет с одной только целью — иметь возможность убивать. Задача психолога, в частности, выявить таких и отсеять.

Все кандидаты в контрактники проходят собеседование с психологом. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А второй отсев происходит перед подписанием контракта:

— Мы всем кандидатам неоднократно разъясняем, что, подписав контракт, уже нельзя взять и просто так отказаться от него. Если ты, находясь уже в воинской части, встал и ушел — ты самовольно оставил воинскую часть. А это — неминуемый суд и 5—7 лет в местах заключения без каких-либо шансов на условно-досрочное освобождение. Поэтому мы до последнего предупреждаем кандидатов, чтобы все обдумали, взвесили и не совершали ошибок.

