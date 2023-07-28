Подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре задержали

Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



— Подозреваемый задержан: выясняется его мотив, — сказал собеседник агентства.

Злоумышленника задержали на границе с одной из стран при попытке выехать из России, сообщил депутат Александр Хинштейн.

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Оно работает с 1945 года.



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Маргарита Головатенко