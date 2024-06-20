Госдума поддержала в I чтении расширение прогрессивной шкалы НДФЛ
Государственная дума приняла в первом чтении расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. Теперь ее ставка составит от 13 до 22%, сообщает РИА «Новости».
Например, для зарплаты в 250 тысяч рублей ставка налога будет составляться следующем образом:
- с января по октябрь 2025 года она будет составлять 13%;
- в октябре 2025 года со 150 тысячи рублей — 13%, а со 100 тысячи рублей — 15%;
- в ноябре — декабре 2025 года — 15% со всей ежемесячной зарплаты.
Таким образом, по итогам 2025 года налог с зарплаты в 250 тысяч рублей составит 12 тысяч рублей.
Базовая ставка, которая составляет 13%, останется таковой для жителей, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Самая же высокая налоговая ставка в размере 22% будет предназначена для граждан, чей доход составляет свыше 50 млн рублей.
Стоит подчеркнуть, что в конце мая комитет Госдумы предложил установить планку дохода, ниже которой сохранится ставка НДФЛ на уровне 13%. Это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России.
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