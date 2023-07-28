Совфед одобрил возвращение серебряных медалей в школы и переименование ОБЖ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Совет Федерации 28 июля на 550-м заседании одобрил закон, предусматривающий возвращение в российские школы традиции вручать медали «За особые успехи в учении» II степени. Документом также установлено переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины».

Законом об общественно-полезном труде для школьников предлагается вручать серебряные медали выпускникам школ, если в аттестате есть не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо», при условии, что все остальные — «отлично».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, о том, что российским школьникам с 1 сентября 2024 года начнут преподавать предмет «Основы безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ, в Минпросвещения страны объявили в конце июня. Рабочая группа, которая проработает учебную программу, уже формируется. В нее включат представителей Министерства обороны и МЧС.

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Татьяна Демина