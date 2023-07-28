Минобороны: Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по Таганрогу
Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области, заявили в Минобороны России.
Российские средства ПВО обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе. Обломки упали на территории Таганрога.
В результате оказались повреждены несколько зданий, среди мирного населения есть пострадавшие.
Сегодня в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты. На месте работают спасатели.
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