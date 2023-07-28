Новости происшествий

18:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минобороны: Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по Таганрогу

17:30, 28.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: Киев совершил теракт переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по Таганрогу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области, заявили в Минобороны России.

Российские средства ПВО обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе. Обломки упали на территории Таганрога.

В результате оказались повреждены несколько зданий, среди мирного населения есть пострадавшие.

Сегодня в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты. На месте работают спасатели.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также