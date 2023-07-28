На Казанке из-за триатлона временно запретят использование маломерных судов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана на Казанке из-за проведения в августе «Казанского триатлона» введут запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Решение закреплено постановлением Кабмина Татарстана.

Временный запрет на использование судов на Казанке будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Его введут 11 августа с 9.00 до 17.00 и 12 августа с 04.30 до 13.00.

Запрет не распространяется на суда, задействованные для организации и проведения «Казанского триатлона». Он вводится в целях обеспечения безопасности жизни людей при проведении соревнований.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана поручено обеспечить дежурство на Казанке на участке от Кремлевской дамбы до «Миллениума». Ведомство также должно провести работу по информированию населения о запрете.

Напомним, из-за триатлона в Казани 12 августа также ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Дороги будут закрывать на несколько часов. Так, с 5.00 до 15.45 ограничения введут на участках:

на съезде по ул. Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул. С. Хакима, приостановление одного направления движения;

по ул. С. Хакима, от ул. Декабристов до ул. Абсалямова, приостановление двух направлений движения.

С 5.00 до 14.15 ограничения коснутся следующих участков:

по ул. Сибгата Хакима, от ул. Абсалямова до ул. Фатыха Амирхана, приостановление двух направлений движения;

по ул. Бондаренко, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения;

по ул. Сибгата Хакима, от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина;

по ул. Чистопольской, от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую, приостановление трех правых полос движения;

по ул. Чистопольской, от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения;

по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», полное ограничение движения.

С 5.00 до 11.10 движение транспорта ограничат:

по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева;

по автодороге под мостом «Миллениум», от ул. Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул. Фатыха Амирхана, 1д.

Также с 7.00 до 15.40 закроют два направления движения по ул. Пролетарской.

Запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов на Казанке этим летом вводится не первый раз. В июле его устанавливали на участке от Кремлевской дамбы до «Миллениума» в связи с проведением спортивных соревнований по триатлону — первенства России, республиканских соревнований «Детская лига», соревнований среди спортсменов-любителей.

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Татьяна Демина