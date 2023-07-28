Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили развитие тактико-стратегического сотрудничества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на северокорейское СМИ.

— Товарищ Ким Чен Ын озвучил оценку и принципиальную позицию нашей партии и правительства по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове, обменялся многими мнениями с Сергеем Шойгу. В беседе глубоко обсужден ряд вопросов, встающих в дальнейшем развитии тактико-стратегического содействия и сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной безопасности, — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне накануне. В ходе беседы Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

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Елизавета Пуншева