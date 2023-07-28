Бенефициары автовокзала «Восточный» пришли в «Волгадорстрой»

Прибыль компании за пять лет упала с 2 миллиардов до 166 тысяч

Как стало известно «Реальному времени», Рустем Насыров, бессменный руководитель ООО «Волгадорстрой» из Тюлячинского района Татарстана с начала регистрации компании в 2013 году, покинул пост. Это произошло на фоне получения рекордно низкой выручки за 2022 год.



Изменения в руководстве были зарегистрированы на днях. «Волгадорстрой» возглавил владелец 33-процентной доли Айрат Миннуллин. Еще 67% принадлежат Олегу Иванову. В тех же долях партнеры владеют казанским автовокзалом «Восточный», а Миннуллин еще и возглавляет его.



скриншот realnoevremya.ru yandex.ru/maps

Стоит отметить, что до мая 2016 года уже экс-руководитель Насыров почти полностью владел компанией. Однако уже в июне Миннуллин и Иванов получили по 50%, а в июле большая часть отошла последнему.

Последние два года «Волгадорстрой» показывал рекордно низкие показатели выручки — 3 миллиона в 2021-м и всего 166 тысяч рублей в 2022-м. До этого она не опускалась ниже 100 миллионов: 132 миллиона в 2014-м, 903,2 миллиона в 2015-м, 1,1 миллиарда в 2016-м, 2, миллиарда в 2017-м, 1,2 миллиарда в 2018-м, 1,8 миллиарда в 2019-м и 253,2 миллиона в 2020-м.



Прибыль ушла в минус за последние три года: за 2020 год убыток составил 84,5 миллиона рублей, в 2021 году — 30,9 миллиона, в 2022-м — 38,1 миллиона. Наибольшая прибыль была зарегистрирована в 2017 году — 51,8 миллиона рублей.

— Прослеживается сокращение чистой нормы прибыли на 2 149,68%, — следует из экспресс-анализа «СПАРК-Интерфакса».

«Реальному времени» не удалось связаться с руководителями «Волгадорстроя».

Последние три года фирма перестала заключать контракты

Всего компания заключила 109 контрактов почти на 8,5 миллиарда рублей. Причем если в 2014-м сумма составила 27,1 миллиона, то в следующем году она выросла в 36 раз — до миллиарда с лишним рублей. Так, «Волгадорстрой» в 2016 году занимался ремонтом дорог и подъездов к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам в сумме на 418,7 миллиона рублей, в 2017-м — нанесением дорожной разметки в Казани за 193,2 миллиона рублей, ремонтом дорог, в 2018-м — ремонтом улицы Восстания за 169 миллионов и Сибгата Хакима за 102 миллиона.



В 2020—2022 годах, в период падения выручки, новых контрактов фирма не заключала, только заканчивала исполнять старые — в том числе ремонт улицы Максимова в Казани и трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. В целом за последние пять лет крупнейшим заказчиком выступало ГКУ «Главтатдортранс» — стороны заключили 19 контрактов на 1,6 миллиарда рублей.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Причем «Волгадорстрой» занимался ремонтом не только в родном Татарстане, но и в соседней Чувашии. В апреле 2023-го «Реальное время» писало, что компания потребовала от Управления автомобильных дорог Чувашии (учреждение Миндортранса ЧР) расплатиться за выполненный капремонт участка республиканской трассы протяженностью 14 км. По данным татарстанских дорожников, власти соседнего региона остались должны им за работу 166,5 млн рублей. В ремонт шоссе фирма из Тюлячинского района вкладывала собственные средства, но за 3 года после его завершения денег так и не получила. Свой отказ платить «Чувашупрдор» пояснил срывом сроков и плохим качеством ремонтных работ — экспертизы выявили различные дефекты.

Двойник более успешного «Волгадорстроя»

Компания «Волгадорстрой» не единственная в Татарстане с таким названием. Другая зарегистрирована в Казани еще в августе 2008 года. Это предприятие более успешное — за последние пять лет выручка предприятия ежегодно была не менее 2 миллиардов рублей, а по итогам 2022 года составила аж 19,3 миллиарда рублей. Прибыль тоже выросла кратно — с 13,8 миллиона в 2018-м до 874,1 миллиона в 2022-м.

Среди крупных объектов — реконструкция Осиновской трассы, которую в прошлом году открыл вице-премьер России Марат Хуснуллин, возведение транспортных объектов в рамках строительства Большого Казанского Кольца, ремонт покрытия на мосту «Миллениум» в 2022-м, улиц Восход и Энергетиков в Казани и т.д. Также «Волгадорстрой» занимается содержанием трассы М-7 в Татарстане — контракт заключили на 763 миллиона рублей.



Всего по состоянию на начало 2023 года на предприятии работало 1 235 человек. Основным бенефициаром является Игорь Гранфельд, он же возглавляет компанию.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

К слову, совладельцы тюлячинского «Волгадорстроя» Миннуллин и Иванов владели и казанским. У первого еще в 2009 году была доля в 50% (другая половина принадлежала Зинуру Губайдуллину). С 2011 по 2016 год Миннуллин владел компанией единолично и был ее директором (с 2008 года, — прим. ред.), затем доля в 33% перешла к Иванову.

Соответственно, до 2020 года бизнесмены владели сразу двумя «Волгадорстроями». В итоге в марте 2020-го единоличным владельцем стал Гранфельд, а в апреле — и руководителем.

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Дарья Пинегина