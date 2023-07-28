В Московской области пресекли попытку атаки беспилотником
Утром на территории Московской области пресекли попытку атаки беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны России.
БПЛА обезвредили средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в МИД России заявили, что страна оставляет за собой право принять жесткие ответные меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым. В МИД отметили, что осуждают преступление и призывают международные организации дать ему надлежащую оценку.
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