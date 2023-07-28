На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв, сообщил депутат Александр Хинштейн.

— По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет, — написал он в своем telegram-канале.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Оно работает с 1945 года.

Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты. На месте работают спасатели.

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Маргарита Головатенко