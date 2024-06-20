Представители делегации ЮАР отметили развитость инфраструктуры Казани
В преддверии Международного форума городов стран БРИКС+ представитель делегации Южно-Африканской Республики Ланс Джоэль подчеркнул уровень развития инфраструктуры столицы Татарстана, сообщает издание 5-tv.ru.
— Казань и остальная Россия — это то, за что мы выступаем, — сказал представитель делегации. Ланс Джоэль добавил, что мало знаком с культурой России, однако сейчас он смог познакомиться с ней поближе. Представитель ЮАР рассказал, что смог увидеть всю красоту Казани, в особенности ратушу города.
Делегации ЮАР и Индии стали первыми приехавшими участниками форума стран БРИКС+. Гости прибыли в Татарстан сегодня в полночь, их встретили девушки в национальных костюмах с традиционными угощениями.
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