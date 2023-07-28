Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет Федерации одобрил закон о границах призывного возраста в России с 18 до 30 лет. Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Поэтапно увеличить нижнюю планку призывного возраста граждан с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Инициативу он озвучил в декабре 2022 года.

Весной 2023 года законопроект о корректировке призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста в середине июня. Он предполагал поэтапное смещение нижней границы с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижнюю планку призывного возраста хотят оставить без изменений. Решение он объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет». Идею сохранить существующую нижнюю границу призывного возраста не оценили в Совете Федерации.



Государственная дума приняла поправку о закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года во втором и в третьем чтении 25 июля. Таким образом, поэтапного повышения границ призывного возраста, который предполагался изначально, не предусмотрено. Нижнюю планку сдвигать с 18 лет до 21 года не будут.



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Татьяна Демина