Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Совет Федерации одобрил закон о границах призывного возраста в России с 18 до 30 лет. Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
Поэтапно увеличить нижнюю планку призывного возраста граждан с 18 до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Инициативу он озвучил в декабре 2022 года.
Весной 2023 года законопроект о корректировке призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.
В первом чтении Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста в середине июня. Он предполагал поэтапное смещение нижней границы с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет.
Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижнюю планку призывного возраста хотят оставить без изменений. Решение он объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет». Идею сохранить существующую нижнюю границу призывного возраста не оценили в Совете Федерации.
Государственная дума приняла поправку о закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года во втором и в третьем чтении 25 июля. Таким образом, поэтапного повышения границ призывного возраста, который предполагался изначально, не предусмотрено. Нижнюю планку сдвигать с 18 лет до 21 года не будут.
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