С начала года в Татарстане выявили 83 случая кори

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года выявили 83 случая кори, 39 из которых среди детей. Такие данные озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане. Среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце июня руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что в республике зарегистрировано 72 случая кори. Таким образом, их количество выросло на 11.



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Татьяна Демина