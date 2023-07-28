Возбуждено уголовное дело после атаки Украиной Ростовской области

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК России), сообщили в Следкоме России.



28 июля вооруженные формирования Украины с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, атаковали Таганрог.

В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков ранения получили 13 мирных жителей, поврежден ряд домов и административные здания.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время назначат экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям.

Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области.

После этого губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области, в Азовском районе. В Минобороны заявили, что это было повторной попыткой Киева совершить террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

В Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации после инцидента с падением обломков украинской ракеты.

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Маргарита Головатенко