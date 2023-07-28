Глава МЧС и губернатор Курганской области встретились с погорельцами из села Юлдус

Глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым встретились с пострадавшими татарского села Юлдус в Курганской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте глава МЧС проинспектировал вопросы реализации помощи на месте. Пожилые люди, которые остались без жилья из-за масштабных природных пожаров, обратились к властям за помощью в размещении.

На встрече решили учредить еженедельные собрания пострадавших с администрацией муниципалитета и застройщиками для оценки сроков и темпов строительства. Погорельцы озвучили министру и губернатору такие проблемы, как проведение газа в частные дома, длительное строительство из-за нехватку рабочей силы, долгую волокиту с бумагами.

— Строится 60 домов, 77 человек приняли решение взять сертификаты на квартиры, 48 человек не определились, — доложил губернатор о ситуации с восстановлением жилого фонда.

Лесные пожары в Курганской области уничтожили практически всю деревню Юлдус. До разгула огненной стихии в селе было 336 жилых домов, после осталось лишь 56.

На следующий день после пожара в исполкоме Всемирного конгресса татар организовали сбор гуманитарной помощи. Машина с грузом отправилась в Курганскую область спустя двое суток. Благотворительный фонд Ассоциации предпринимателей-мусульман (АПМ) России выделил больше 350 тысяч рублей на благоустройство пострадавшего села.

Из Зеленодольского района отправляли погорельцам гуманитарную помощь. Жителям села направили фуру со стройматериалами. Список стройматериалов сформирован по предварительному запросу жителей села Юлдус. Это порядка 30 наименований общей суммой более 800 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко