Итоги дня: бессрочное право на кредитные каникулы, «удар возмездия», миллиард на ремонт Крымского моста
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 июля:
- В Татарстане на 19% сократился спрос на жилье на первичном рынке. За январь — июнь этого года зарегистрировано 8 793 договора в долевом участии (ДДУ).
- Минфин России планирует нарастить госдолг страны до 20%. Это связано с увеличением расходов. На сегодняшний день объем госдолга России оценивается в 22,8 трлн рублей, что составляет 14,9% ВВП.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов продолжает находиться в рабочей поездке в Турции. Он посетил завод «Имаш» по производству сельскохозяйственного оборудования и предложил его руководству локализовать производство в республике.
- Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий предоставление россиянам права на кредитные каникулы по потребительским кредитам на постоянной основе. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
- За январь — июнь 2023 года в Татарстане зарегистрировано более 713 тысяч прав на недвижимость. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотек за полгода оформили 56,5 тысячи, что на 23% больше, чем в первом полугодии 2022-го.
- По предварительным данным, больше 50 компаний из Татарстана заплатят налог на сверхприбыль, рассказал депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Накануне парламентарии рассмотрели поправки в законопроект об этом обязательном платеже.
- Рифката Минниханова утвердили в должности президента Академии наук Татарстана на 5 лет. Соответствующий указ подписан исполняющим обязанности раиса республики Алексеем Песошиным.
- Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, повышающий на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. У относящихся к первому разряду он увеличивается до 40 лет, ко второму разряду — до 50 лет, к третьему — до 55 лет.
- Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал нацеленность женщин рожать детей лишь после построения карьеры «порочной практикой». «Что в результате получается? Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания», — заявил он, обратив внимание, что к моменту достижения материальных ценностей женщина находится, как правило, в сложном репродуктивном возрасте.
- Российский экологический оператор зафиксировал рост числа жалоб на вывоз ТКО в Татарстане в полтора раза. За 2022 год поступило 162 обращения, а уже за первое полугодие 2023 года — 271.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект об исламском банкинге. Эксперимент по развитию партнерского финансирования должен стартовать 1 сентября в Татарстане и еще трех регионах России. В третьем чтении документ должны рассмотреть 19 июля.
- Строительство дороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) в Татарстане выполнено на 43%. Протяженность магистрали — 145 км, а ее возведение обойдется бюджету в 102 млрд рублей.
- Депутаты Госдумы вместе с представителями деловой среды и экспертным сообществом попросили главу центробанка Эльвиру Набиуллину снизить ключевую ставку до 4%. По их мнению, это решение стало бы «неотъемлемым условием реализации ряда важнейших поручений и указов президента России».
- По предварительным данным, на восстановление Крымского моста после украинской атаки, потребуется от 1 до 1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, возобновление движения автобусов по мосту пока не планируется.
- В Поволжье ускорился рост цен на зерно. Больше всего они подскочили на пшеницу третьего класса. Стоимость зерновых достигает 12 713 рублей за тонну.
Ключевые события 510-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против страны с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», сообщили в Минобороны России.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что предложения по ответу на теракт на Крымском мосту еще изучаются. Их главе государства Владимиру Путину должно предоставить Министерство обороны страны.
- Как сообщает Минобороны России, у Котляровки в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери украинских войск составили до 65 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
- На Донецком направлении российскими военными отражено 12 атак ВСУ. Около Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинских военных. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777, три самоходные артиллерийские установки Krab и орудия Д-20 и Д-30.
- На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ. Около Кузьмино (ЛНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы Д-30.
- На Запорожском направлении отбиты три атаки ВСУ около Новоданиловки. В районе н. п. Малая Токмачка и Орехов уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинской стороны составили более двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица «МСТА-Б» и пушка Д-44.
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Артур КазанцевОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
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