Депутаты Госдумы и российские бизнесмены попросили Эльвиру Набиуллину снизить ключевую ставку
Депутаты Госдумы, представители деловой среды и экспертного сообщества направили обращение на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова. В письме они просят снизить ключевую ставку, пишет «Бизнес журнал».
Авторы обращения просят снизить ключевую ставку до 4%. По их мнению, это решение стало бы «неотъемлемым условием реализации ряда важнейших поручений и указов президента России».
9 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ отмечали, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.
В начале месяца в Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки. Но перед этим нужно провести тщательный анализ ситуации, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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