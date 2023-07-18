«Эта дорога имеет огромное значение для Поволжского и Уральского округов»

В Татарстане показали, как идет стройка участка Алексеевское — Альметьевск в составе платного автобана Шали (М-7) — Бавлы (М-5)

Строительство автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) в Татарстане в самом разгаре, работы выполнены на 43%. Об этом сегодня доложил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов в ходе пресс-тура на дорожный объект. Протяженность магистрали — 145 км, а ее возведение обойдется бюджету в 102 млрд рублей. Строители рассказали о значении этого пути и о том, как будет взиматься плата за проезд по трассе. Детали — в репортаже «Реального времени».

«Развязка обеспечит въезд на платный участок дороги»



Первой точкой посещения стал нулевой пункт строительства, именно отсюда берет свое начало автодорога Алексеевское — Альметьевск. В рамках первого этапа предстоит построить 43 километра шоссе, сейчас здесь уже уложены верхний слой основания дорожной одежды, а также нижние слои. Установлены опоры освещения, проложен кабель и монтируются очистные сооружения.

— Общая протяженность дороги, которую мы строим, — 145 км. Возводится она в три этапа, на каждом из них развернуты строительные работы. Здесь же находится Алексеевская развязка, она тоже будет реконструироваться во время строительных работ. Развязка призвана обеспечить въезд на платный участок дороги. Стоимость всей дороги Алексеевское — Альметьевск составляет 102 млрд рублей. Это учитывая те работы, которые ведутся с 2007 года. Их вела компания Фоата Комарова АО «СМП-Нефтегаз», — рассказал глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.

Алексеевская развязка призвана обеспечить въезд на платный участок дороги, сообщил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов. Артур Казанцев/ realnoevremya.ru

Министр добавил, что по концессионному соглашению работы ведутся двумя генподрядчиками — это АО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Алексеевскдорстрой». На втором и третьем этапах, где работает «Алексеевскдорстрой», подключено множество субподрядных организаций. У каждой из них свои конкретные задачи.

— Хотел бы обратить внимание на то, что работы находятся в самом разгаре. Объект закончен на 43%. Мы понимаем, что Татарстан — нефтяная республика и у нас очень много пересечений. Поэтому пересечение двух основных федеральных дорог Москва — Уфа и Москва — Екатеринбург будут связаны перемычкой, это даст возможность передвигаться как по направлению Восток — Запад, так и по направлению Север — Юг. Эта дорога имеет огромное значение не только для экономики Татарстана, но и для Поволжского и Уральского округов, — прокомментировал проект Ханифов.

В рамках первого этапа предстоит построить 43 километра шоссе. Артур Казанцев/ realnoevremya.ru

«Поэтому здесь мы, а не они»

К строительству дороги привлечено АО «Автострада» — дочерняя компания АО «СМП-Нефтегаз». В минувшем году «Автостраде» пришлось отстаивать в суде концессионное соглашение по строительству дороги Шали — Бавлы. Иск к компании, связанной с Фоатом Комаровым, и Агентству инвестиционного развития республики подала московская фирма ООО «Градиентстрой». Основным учредителем истца указано ООО «Хмарин и партнеры», за которым стоит Виктор Хмарин, однокурсник президента Владимира Путина по юрфаку Ленинградского госуниверситета.

Москвичи требовали признать незаконным решение АИР, оформленное протоколом по итогам рассмотрения заявок, а также признать недействительным концессионное соглашение между АО «Автострада» и Миндортрансом республики. В 2021 году власти Татарстана постановили заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск без проведения конкурса с АО «Автострада». Московская компания была этим недовольна и требовала провести конкурс заново. Заявку москвичей на участие в конкурсе отклонили по причине сомнительных офшорных счетов. Для участия «Градиентстрой» представил письмо от некой организации «Инфраструктура инвест капитал лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью), но в пакете документов отсутствовали сведения о наличии средств у фирмы. Затем выяснилось, что москвичи не собирались заниматься стройкой дороги, заявляя лишь о нарушениях при заключении концессии. Эту тяжбу «Реальному времени» сегодня прокомментировал генеральный директор АО «СМП-Нефтегаз» Олег Шабалин.

— Когда начинаются проекты с большим финансированием, появляются желающие поучаствовать в них. Но нужно ориентироваться на те организации, которые имеют опыт строительства знаковых объектов и которые относятся профессионально к своей работе. Они имеют ресурс, технику. А на этом объекте очень много направлений — и строительство дороги, и мостов. Поэтому здесь мы, а не они, — ответил Шабалин.

В минувшем году «Автостраде» пришлось отстаивать в суде концессионное соглашение по строительству дороги Шали — Бавлы. Артур Казанцев/ realnoevremya.ru

Также собеседник издания рассказал, как этапы дорожного строительства разделили с компанией «Алексеевскдорстрой». Изначально планировалось, что этот участок автобана будет строить только АО «Автострада». Но в прошлом году Миндортранс Татарстана отстранил компанию от участия в основных объемах работ. Реализацию проекта разделили на три этапа. В итоге лишь один достался компании Фоата Комарова, два других — «Алексеевскдорстрою».

— Дополнительные руки, единицы техники и умы никогда не бывают лишними. В наше время, когда есть финансирование, это большой и важный объект для строительной отрасли. Это хорошо, когда есть возможность привлекать человеческий ресурс и технику. Все это будет направлено на развитие экономики не только региона и России, но и дружественных стран, — кратко ответил на это Олег Шабалин в разговоре с «Реальным временем».

Также он отметил, что пока рано говорить о том, сколько будет стоить проезд по платной дороге Бавлы — Шали. Но выразил уверенность в том, что плата должна быть разумной, а услуга — доступной всем.

Олег Шабалин уверен, что плата за проезд по дороге должна быть разумной, а услуга — доступной всем. Артур Казанцев/ realnoevremya.ru

Свободный поток континентального значения

Платная дорога будет состоять из четырех полос по 3,75 м каждая. Строительство планируется завершить в 2024 году. Особое значение проекту придает то, что это — один из отрезков международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, концепция строительства которого была принята в 2004 году. Маршрут включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» на 2010—2015 годы». Он представляет собой оптимальный путь из Европы в Китай с минимальным количеством стран-участниц и границ, который, как предполагается, будет способствовать развитию автопрома, гостиничного бизнеса, туризма, IT-технологий для логистики и созданию тысяч дополнительных рабочих мест, а также значительно сократит время доставки грузов.

Дорогу оснастят интеллектуальной транспортной системой. Она предусматривает безбарьерный проезд автотранспорта от начала первого этапа и до конца третьего этапа «Свободный поток».

Въезжая на платную дорогу, автотранспорт проезжает под рамкой системы взимания платы, далее производится автоматическая фиксация проезда транспортного средства, определяется класс ТС, считывается государственный номер, определяется наличие транспондера, присваивается тарификация.

Дорогу оснастят интеллектуальной транспортной системой. Артур Казанцев/ realnoevremya.ru

Также на автодороге будет обеспечиваться весогабаритный контроль грузового транспорта. Для обеспечения безопасного проезда пользователей предусмотрена автоматическая система дорожного движения. Она обеспечивает контроль на всем протяжении дороги:

Вывод сообщений и предупреждающих дорожных знаков о метеорологической обстановке и состоянии дорожного полотна;

Вывод сообщений и предупреждающих дорожных знаков о транспортной ситуации на дороге (ДТП и другие инциденты, затор, работы по ремонту или обслуживанию и др.);

Ограничение допустимых скоростей движения при неблагоприятной метеорологической обстановке и в условиях возникновения гололеда;

Ограничение допустимых скоростей движения при проведении дорожных работ;

Регулирование скорости движения в зависимости от общей транспортной обстановки на дороге.