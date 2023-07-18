Зерно подорожало в нескольких российских регионах, включая Поволжье

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В нескольких российских регионах на минувшей неделе резко ускорился рост цен на зерно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно». Экспортная пошлина на пшеницу выросла, несмотря на снижение индикативной цены.



Заметнее всего цены на пшеницу третьего класса выросли в Поволжье, на 925 рублей — до 12 713 рублей за тонну. Сильный рост наблюдался в центре и Черноземье: на 370 рублей — до 12 800 и 12 630 рублей соответственно.

В Поволжье также выросли цены на пшеницу четвертого класса — на 775 рублей, до 11 525 рублей. Сильнее только в центре — на 850 рублей, до 11 517 рублей. На Урале рост фиксировался на уровне 400 рублей, до 11 367 рублей за тонну. В Черноземье и на юге рост составил 220—250 рублей, в Сибири — 115 рублей.

Пшеница пятого класса больше всего подорожала на юге (на 465 рублей, до 11 950 рублей) и в Поволжье — на 300 рублей, до 8 938 рублей за тонну. В Черноземье рост составил 170 рублей, на Урале — 115 рублей, только в центре отмечено небольшое снижение — на 15 рублей.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Цены на фуражный ячмень больше всего повысились на Урале, Черноземье и юге. В Поволжье цены снизились на 215 рублей.

Что касается цен на рожь, они демонстрировали слабое изменение: в Поволжье цены снизились на 115 рублей, в Сибири — на 100 рублей. В остальных регионах не изменились.

Цены на кукурузу повысились в Черноземье — на 590 рублей, до 11 310 рублей за тонну. В центре рост составил 350 рублей — до 10 367 рублей. В остальных регионах динамика была слабой.

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Маргарита Головатенко