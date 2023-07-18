В Татарстане количество регистраций прав на недвижимость выросло на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июнь 2023 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 713 тысяч прав. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на брифинге в Кабмине республики исполняющий обязанности заместителя руководителя ведомства Ильнур Хисматуллин.

По его словам, за полгода в Управление Росреестра по Татарстану поступило свыше 384 тысяч заявлений на оформление недвижимости. Больше половины из них — около 214 тысяч — направлены в ведомство в электронном виде.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ильнур Хисматуллин также рассказал, что по итогам первого полугодия 2023 года на земельные участки по дачной амнистии зарегистрировано порядка 3,5 тысячи прав, на объекты индивидуального жилищного строительства — более 5 тысяч.



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Татьяна Демина