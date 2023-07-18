Марат Хуснуллин: восстановление Крымского моста может обойтись в 1—1,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость восстановления Крымского моста после украинской атаки может обойтись, по предварительным данным, в 1—1,3 млрд рублей, заявил во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин.



— По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1—1,3 млрд, — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что пока не планируется возобновлять движение автобусов по Крымскому мосту.

Хуснуллин сообщил, что сегодня мост был полностью готов к работе и приемке грузового транспорта, но в ближайшее время их не будут запускать в целях безопасности.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на теракт киевского режима. Соответствующих предложений глава государства ожидает от Минобороны. Владимир Путин ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту.

После инцидента российские войска уничтожили объекты в Одессе, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали военную технику ВСУ горючим.

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Маргарита Головатенко