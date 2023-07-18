Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе некоторых военнообязанных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых россиян, имеющих воинские звания. Переходный период установлен до 2028 года.

Согласно новым правилам, предусматривается новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Еще из документа следует, что военнослужащие, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении ВС России операций за пределами страны.

В марте 2023 года в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Госдума в июле может рассмотреть законопроект.



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Айрат Назипов