Рифката Минниханова утвердили президентом Академии наук Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рифкат Минниханов утвержден в должности президента Академии наук Татарстана. Соответствующий указ подписан исполняющим обязанности раиса республики Алексеем Песошиным.

В должности президента Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов утвержден на пять лет.

Напомним, доктора технических наук Рифката Минниханова избрали президентом Академии наук Татарстана 11 июля. Академиком учреждения он стал в конце прошлого месяца.

Кандидатуру Рифката Минниханова на должность президента Академии наук Татарстана выдвинул Мякзюм Салахов, занимавший этот пост до этого месяца. Сам он будет работать на профессиональной постоянной основе в Госсовете республики.



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в деревне Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР. Он родной брат раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Образование Рифкат Минниханов получил в Казанском высшем военном инженерном училище. В 1977—1982 годах служил в составе группы Советских войск в Германии, в 1982—1989 годах в Казанском высшем военном инженерном училище. С 1992 по 1997 год занимал пост заместителя начальника УГАИ МВД Татарстана, а затем был главой Управления ГИБДД МВД по РТ — главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по республике. С 2016 года он возглавляет ГБУ «Безопасность дорожного движения».



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Татьяна Демина