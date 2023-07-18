РЭО: татарстанцы стали в 1,5 раза чаще жаловаться на вывоз ТКО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российский экологический оператор (РЭО) зафиксировал рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане. За год количество обращений увеличилось в 1,5 раза.

— Мы выявили значительный рост жалоб в Татарстане. За 2022 год в систему «РЭО Радар» поступило 162 сообщения, а уже за первое полугодие 2023 года — 271 сообщение. С регоператором проводится работа по выявлению причин увеличения количества жалоб и мер по их устранению, — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Из всех сообщений 2023 года 196 относятся к категории «нарушение сбора мусора, срыв графика вывоза». Татарстанцы также жалуются на неудовлетворительное содержание мест накопления отходов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего на подобные проблемы жалуются жители Советского и Приволжского районов Казани. Обращения касаются отсутствия оборудованных контейнерных площадок. По итогу на существующих местах накопления отходов образуются стихийные свалки.

На прошлой неделе в Госкомитете Татарстана по тарифам обсудили проблемы с вывозом мусора. Уточнялось, что жалобы на проблемы с вывозом мусора поступают из пригородов Казани, Зеленодольска, Пестрецов и Нижнекамского района республики.



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Айрат Назипов