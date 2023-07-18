Минфин России хочет увеличить объем госдолга

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Минфин планирует наращивать объем госдолга России в связи с ростом расходов. Об этом сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

— Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили, — это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть, — цитирует ее ТАСС.

На сегодняшний день объем госдолга России составляет 22,8 трлн рублей, что означает 14,9% ВВП. По словам Окладниковой, для страны это «безопасная граница».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, государственный долг России вырос за 2022 год на 1,9 трлн рублей, или на 9,1%, — до 22,82 трлн. Из них 18,78 триллиона приходятся на внутренний долг, а 4,04 триллиона — на внешние заимствования.



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Айрат Назипов