Регистрация ипотек в Татарстане выросла почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за январь — июнь 2023 года зарегистрировали 56,5 тысячи ипотек, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин.

— За шесть месяцев зарегистрировано более 56,5 тысячи ипотек. Это на 23% больше, чем за первое полугодие 2022 года, — сказал он.

Регистрация ипотек на жилые помещения в Татарстане за полгода выросла на 26,7%, до 27 тысяч, сообщил Ильнур Хисматуллин. Количество зарегистрированных ипотек на земельные участки превысило 19 тысяч, что на 17,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Особенностью этого полугодия также стало увеличение почти на 30% ипотечных сделок на нежилые помещения: если в прошлом году с января по июнь было зарегистрировано 957 таких ипотек, то в этом году — 1 242, — рассказал Ильнур Хисматуллин.

Напомним, за январь — июнь 2023 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 713 тысяч прав. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина