В Татарстане спрос на жилье на первичном рынке сократился на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2023 года спрос на первичном рынке жилой недвижимости снизился на 19%. Такие данные озвучил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин на брифинге в Кабмине.



По его словам, за январь — июнь этого года в Татарстане зарегистрировано 8 793 договора в долевом участии (ДДУ). При этом, обратил внимание спикер, если смотреть в разрезе по месяцам, то в мае и июне этого года спрос на новостройки, по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года, вырос почти в 2,5 раза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ильнур Хисматуллин также рассказал, что в Татарстане за январь — июнь 2023 года зарегистрировали 56,5 тысячи ипотек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 23%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина