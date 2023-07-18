Дмитрий Песков: предложения по ответу на атаку на Крымский мост еще вырабатываются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что предложения для Владимира Путина по ответу на теракт на Крымском мосту еще изучаются. Его высказывания передает «РИА Новости».

— Конечно, вырабатываются, — сказал он.

Это же касается и мер по повышению безопасности моста.

скриншот realnoevremya.ru из видео Следком/t.me

Напомним, вчера ночью Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на теракт киевского режима. Соответствующих предложений глава государства ожидает от Минобороны.



После инцидента российские войска уничтожили объекты в Одессе, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали военную технику ВСУ горючим.

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Айрат Назипов