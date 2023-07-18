Турецкому производителю сельхозоборудования предложили локализовать производство в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил турецкий завод «Имаш» по производству сельскохозяйственного оборудования. Во время беседы с руководством предприятия он рассказал о вариантах сотрудничества.

— Я вижу два направления для нашей дальнейшей работы. Первое — мы будем рассказывать о вашей продукции нашим сельхозпроизводителям. Второе — вы можете локализовать производство в нашей республике. Мы в свою очередь предоставим вам все условия, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

По словам раиса республики, у Татарстана большой опыт сотрудничества с турецким бизнесом. В регионе успешно работают 10 заводов из Турции.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Группа компаний «Имаш» основана в 1989 году. Это крупнейший производитель элеваторов и зерноперерабатывающих комплексов в Турции, который занимается производством, проектированием и монтажом производственных комплексов и оборудования «под ключ» для выпуска муки и круп, комбикорма, ленточнопильных станков.

Накануне раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он пообщался на тему сотрудничества с мэром и губернатором провинции и заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и провинцией Конья. По словам Рустама Минниханова, турецкий бизнес «серьезно представлен в Татарстане» — компании инвестировали в регион порядка $2 миллиардов.

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев заявил о заинтересованности в развитии кооперации с производителями сельхозтехники из турецкой провинции Конья. Мэр города Угур Ибрахим Алтай поддержал это предложение и сообщил, что в населенном пункте работает много машиностроительных компаний в сфере АПК.

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Айрат Назипов