После теракта на Крымском мосту российские войска поразили объекты в Одессе

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны страны.

Уточняется, что в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Эти объекты обеспечивали военную технику ВСУ горючим.

Напомним, вчера ночью Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на теракт киевского режима. Соответствующие предложения глава государства ожидал от Минобороны.

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Айрат Назипов