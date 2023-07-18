Госдума приняла закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий предоставление права на кредитные каникулы по потребительским кредитам на постоянной основе россиянам. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Жители страны, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении таких каникул на срок до шести месяцев в любой момент в течение времени действия договора потребительского кредита. Предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться кабмином.

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту, — прокомментировал принятие закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии.

В конце июня президент России Владимир Путин предложил предоставлять кредитные каникулы для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. Правительство должно предоставить главе государства доклад по этой теме до 1 сентября нынешнего года.

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Айрат Назипов