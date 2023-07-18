Налог на сверхприбыль могут заплатить свыше 50 татарстанских компаний

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Чуть больше 50 компаний из Татарстана, по предварительным данным, заплатят налог на сверхприбыль. Такое заявление сделал депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.

— Вчера на комитете по бюджету рассмотрели поправки к проекту закона «О налоге на сверхприбыль». Вместе с коллегами внес ряд поправок, направленных на снижение рисков ухудшения финансового состояния предприятий Татарстана, развития бизнеса, — написал он в своем telegram-канале.

Айрат Фаррахов напомнил, что налог не коснется фирм, зарегистрированных в МСП, компаний по добыче нефти и газа (повышение налогов для них произошло еще с 1 апреля) и предприятия, чья величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд рублей и не превышает прибыли за 2018 и 2019 годы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 28 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в России с 2024 года налога на сверхприбыль компаний. Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей. Законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.

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Айрат Назипов