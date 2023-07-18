Налог на сверхприбыль могут заплатить свыше 50 татарстанских компаний
Чуть больше 50 компаний из Татарстана, по предварительным данным, заплатят налог на сверхприбыль. Такое заявление сделал депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.
— Вчера на комитете по бюджету рассмотрели поправки к проекту закона «О налоге на сверхприбыль». Вместе с коллегами внес ряд поправок, направленных на снижение рисков ухудшения финансового состояния предприятий Татарстана, развития бизнеса, — написал он в своем telegram-канале.
Айрат Фаррахов напомнил, что налог не коснется фирм, зарегистрированных в МСП, компаний по добыче нефти и газа (повышение налогов для них произошло еще с 1 апреля) и предприятия, чья величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд рублей и не превышает прибыли за 2018 и 2019 годы.
Напомним, 28 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в России с 2024 года налога на сверхприбыль компаний. Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей. Законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым