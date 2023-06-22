Итоги дня: Мишустин и Мурашко в Казани, почти 42 млрд рублей на Ту-214, формирование резервной армии России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 июня:
- В Казань прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил цеха Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». Михаил Мишустин обратил внимание на перспективы казанского авиазавода и заявил, что будущее предприятия напрямую связано с развитием отечественной авиаотрасли. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На казанском авиазаводе премьер-министр России провел встречу с Рустамом Миннихановым. Они обсудили крупные проекты, реализуемые в республике при поддержке правительства страны, а также промышленность и выпуск самолетов Ту-214.
- Казанский авиазавод получит по решению президента России Владимира Путина 41,8 млрд из Фонда национального благосостояния. Предприятие планирует провести модернизацию производства общей стоимостью на 23 млрд рублей, построить новые цеха и логистический центр. Общая программа модернизации оценивается в 83 млрд.
- В Татарстане число занятых в экономике с начала 2023 года увеличилось почти на 27 тысяч и достигло 1,268 млн человек. Уровень занятости составляет практически 62%. Наибольший рост количества трудящихся зафиксирован в строительстве, торговле и транспорте.
- Число вакансий, предлагаемых татарстанцам, практически достигло исторического максимума. На одного безработного в среднем приходится 5-6 вакансий. Всего их зарегистрировано в республике 35 тысяч.
- В казанском поселке Дербышки открыли филиал детской городской поликлиники №6. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России «квадратов». На него потратили 680 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.
- В Казани началась подготовка стадиона «Ак Барс Арена» к работе с Fan-ID на матчах «Рубина». Жители Татарстана оформили уже 6 тысяч карт болельщика.
- В Татарстане до конца недели сохранится прохладная погода — днем температуры не превысят +24 градусов. В начале следующей семидневки воздух прогреется до +26°С.
- В Казани в начале июля пройдет первенство России по триатлону среди юниоров и юниорок 16—19 лет в дисциплине триатлон-спринт. В связи с этим в городе ограничат движение.
- Игры стран БРИКС планируют провести в июне 2024 года в Казани. В программу соревнований, по предварительным данным, войдут 22 вида спорта. Задействуют в соревнованиях 12 спортивных объектов.
- Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поисков пропавшего батискафа «Титан», который пропал 18 июня, отправившись к затонувшему в прошлом веке «Титанику». На его борту находились туристы. Специалисты оценивают полученную информацию.
- Роспотребнадзор хочет запретить отключать горячую воду на время профилактических работ летом более чем на 14 дней. На сегодняшний день местные власти сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, а сроки в две недели носят рекомендательный характер.
- Казанские ученые разработали способ синхронизации шкал времени. Разработку уже запатентовали, но на практике еще не применяли. Ученые жалуются, что стоимость проекта слишком большая, а деньги вкладывать никто не хочет.
- Для модернизации инфраструктуры ЖКХ в России необходимо 2,2 трлн рублей, заявил глава Минстроя страны Ирек Файзуллин. При расчете суммы не учитывались новые регионы. На сегодняшний день более 40% линейных объектов нуждаются в замене или капремонте.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой в начале осени — с 26 по 29 сентября. Они состоятся в закрытом формате.
Ключевые события 484-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимости в новых добровольцах для спецоперации нет. Контракт с ведомством подписали 114 тысяч человек. В среднем за сутки договор заключают 1 336 россиян. К концу июня завершится формирование резервной армии, а в ближайшее время закончится формирование армейского корпуса.
- Сергей Шойгу сообщил, что западные страны планируют поставить украинской армии в 2023 году 250 танков, в том числе 120 Leopard. По его прогнозам, в это число войдет 31 Abrams и «остатки, которые насобирали по всему миру», в частности 95 танков Т-72.
- Минувшей ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.
- ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. На последнем отражены пять украинских атак. На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ около н.п. Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять украинских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. За сутки уничтожены 15 беспилотников ВСУ.
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Илина Хакимова, Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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