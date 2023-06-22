CAS рассмотрит допинговое дело Камилы Валиевой в конце сентября

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой в период с 26 по 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.



Слушания пройдут в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Слушания проведут в закрытом формате, некоторые стороны, свидетели и эксперты могут принять участие в заседаниях по видеосвязи. По итогам комиссия CAS подготовит решение.

Стороны смогут подать апелляцию на вынесенное CAS решение в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

17-летнюю Валиеву подозревают в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года обнародовали в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. Тогда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

В апреле CAS объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и иск Международного союза конькобежцев (ISU) по делу фигуристки Камилы Валиевой.



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Маргарита Головатенко