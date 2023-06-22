Казанскую «Ак Барс Арену» начали готовить к работе с паспортами болельщиков на матчах «Рубина»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани началась подготовка стадиона «Ак Барс Арена» к работе с паспортами болельщиков на матчах футбольного клуба «Рубин». Об этом рассказал заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Хусаинов.

— Первая лига закончилась победой нашего футбольного клуба. Очень повезло, что за один сезон наш футбольный клуб вернулся в элитный дивизион. Понятно, что вместе с этим есть некие нововведения, в том числе и для болельщиков, ввиду введения паспортов болельщика, или карты болельщика, так называемой, — напомнил он.

По его словам, Fan-ID в первую очередь необходимо для безопасности. Система позволит ограничить передачу билетов.

— Система будет функционировать всю Премьер-лигу на больших клубах. Для «Рубина» это, понятно, будет нововведение, которое мы должны реализовать совместно с клубом и совместно с ареной. Безусловно, необходимы работы по обновлению, по систематизации, доработке арены — они будут проводиться. Сейчас работы на стадионе начались, — рассказал Алмаз Хусаинов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, сезон 2023 года принес казанскому «Рубину» в мае досрочное первое место в Первой лиге после домашней победы над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0. Подробности — в статье «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина