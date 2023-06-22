Михаил Мишустин: «Спрос на Ту-214 выше, чем просто десять самолетов в год»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Казанский авиационный завод им. Горбунова готовится удвоить ежегодный выпуск пассажирских самолетов Ту-214 — до 20 машин, начиная с 2027 года. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения предприятия одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. Половину этой суммы — 41,8 млрд рублей — правительство страны решило выделить из Фонда национального благосостояния. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере, такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Даешь по 20 самолетов в год!



Сегодня Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод им. Горбунова, где провел совещание по вопросам самолетостроения, а также встретился с работниками предприятия. Вместе с ним в Казань прилетели глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минфина Андрей Силуанов. Основным вопросом совещания стала программа развития отечественного авиастроения и обеспечения отечественными судами российских перевозчиков. Как оказалось, самые значительные корректировки был внесены в программу строительства гражданских самолетов на Казанском авиазаводе.

— С 2025 года завод должен был выйти на выпуск 10 самолетов год, но спрос на такую технику гораздо выше. Мы сегодня увидели производство, и я думаю, что казанский авиазавод справится с большим объемом. Хочу сообщить, что по согласованию с президентом России выделяется 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект. Это решение позволит уже сегодня в самом ускоренном темпе осуществить технологическое оснащение, строительство и реконструкцию складских помещений для выхода на выпуск 20 самолетов год, — сообщил Михаил Мишустин.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

«Сухой Суперджет» готовится к полету

Перед этим он сделал краткий обзор состояния авиационной промышленности. По словам премьер-министра России, правительство уделяет повышенное внимание авиастроению. Ключевой вопрос — снизить зависимость от импортных комплектующих. По его словам, МС-21 и «Сухой Суперджет» проходят дополнительные испытания.

В ближайшее время «Сухой Суперджет» с двигателем пятого поколения отправится в полет. Всего в этом году отрасль получит 40,5 млрд рублей и еще столько же в следующем. На субсидирование НИОКР направят 90 млрд рублей, из них 37 млрд в этом году. Отрасль должна построить свыше 1 000 воздушных судов.

Российский премьер особо отметил, что Казанский авиазавод в течение полутора лет должен выйти на выпуск 10 самолетов в год. Надежность не вызывает сомнений у пилотов, подчеркнул он.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Туполев: спрос на 156 самолетов к 2032 году

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев представил программу модернизации второй очереди Казанского авиазавода, подготовленной в связи с удвоением ежегодного выпуска самолетов. По его оценке, спрос на Ту-214 составит 156 самолетов к 2032 году.

— Для выхода на выпуск 20 самолётов разработана программа по модернизации предприятия, импортозамещения производства и система послепродажной эксплуатации, — начал он свой доклад.

Потребность в самолетах Ту-214 составляет 156 единиц на период до 2032 года. «На 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 самолетов подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков», — доложил на совещании Королев. В настоящее время Ту-214 состоит из российских компонентов на 87%, в дальнейшем самолет планируют делать полностью из отечественных деталей, уточнил он.

По его словам, к обновлению мощностей приступили в этом году, когда по распоряжению федеральных властей завод получил в феврале этого года 12 млрд рублей. «Мероприятия включены в программу развития и финансируются с учётом распоряжения правительства от 12 февраля этого года (постановление № 298). Предусмотрена закупка аэродромной техники, оцифровка конструкторской документации и выполнение ОКР по импортозамещению оборудования самолета Ту-214. Кроме того, Ростех предоставил заем в 1,2 млрд рублей. На проведение второй очереди модернизации требуется 83,6 млрд рублей», сообщил он.

Из этой суммы 13 млрд рублей направят на закупку современных механообрабатывающих станков, 4 млрд — на изготовление современных автоматизированных линий для агрегатного цеха окончательной сборки. Самая большая сумма в 22,7 млрд будет направлена на строительство и реконструкцию более 100 тысяч кв.м новых цехов: «это центр механообработки, окончательной сборки, складского хозяйства». Кроме того, 10 млрд нужно направить для послепродажного обслуживания и закупки тренажеров. Еще 23 млрд — на расширение мощностей предприятий, участвующих в кооперации.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что в этом году будет сдан большой сборочный корпус, который даст возможность начать выпуск в 20 самолетов ранее 2027 года.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Ростех выпустит облигации для финансирования КАЗа

Правда, финансирования всей программы на 83,6 млрд рублей пока нет. По предложению правительства РФ Ростех выпустит облигационные займы на срок до 15 лет. «Дальнейшие средства, которые необходимы, то есть еще около 42 млрд — это могут быть облигационные займы «Ростеха», которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта,— добавил он. По его словам, 27,4 млрд рублей пойдет на технологическое оснащение производства, 22 млрд рублей — на реконструкцию складских помещений, 10 млрд рублей — на послепродажную поддержку. Гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский, которому собственно и предстоит эксплуатировать казанские самолеты, сделал два замечания:

— Мы, как будущие из крупнейших заказчиков, хотели бы обсудить несколько вопросов, которые являются критически важными для коммерческих эксплуатантов, — заметил он, — Во-первых, расширить срок гарантийного обслуживания с нынешних 18 месяцев до 48 месяцев, как у большинства зарубежных лайнеров. Во-вторых, усилить программу послепродажного обслуживания и расширить парк тренажеров для обучения пилотов. У предприятия должна быть программа совершенствования самолётов с учётом тех объёмов, которые сейчас запускаются.

— Мы не просто должны строить самолёты. Сегодня надо выстраивать полный жизненный цикл строительства, эксплуатации и реализации — такие проекты надо сразу планировать комплексно. Нужно заранее продумать, как выводить машину на рынок, — заключил Михаил Мишустин в конце совещания.