В Казани пройдет Первенство России по триатлону среди юниоров — город ожидает новое ограничение движения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в начале июля пройдет первенство России по триатлону среди юниоров и юниорок 16—19 лет в дисциплине триатлон-спринт. В связи с этим в городе ограничат движение. Соответствующее постановление исполкома опубликовали в сборнике документов мэрии.

Скриншот realnoevremya.ru

Так, с 9 часов 7 июля до 23 часов 9 июля на время монтажа транзитной сцены и завершения установки палаток перекроют парковку Центра семьи «Казан». С 6 до 16 часов 9 июля ограничат движение по ул. С. Хакима — по обоим направлениям от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана.

Скриншот realnoevremya.ru

Напомним, в ночь с 1 по 2 июля в Казани пройдет велоэкскурсия «Ночной велофест». В связи с этим также ожидается перекрытие дорог.



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