Число занятых в экономике Татарстана с начала года выросло почти на 27 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество лиц, занятых в экономике Татарстана, с начала 2023 года увеличилось почти на 27 тысяч и достигло 1,268 млн человек. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— В сравнении с началом года мы видим рост числа занятых в экономике. Сегодня это 1,268 млн человек. То есть практически плюс 27 тысяч человек в сравнении с началом года, — заявила она.

Наибольший рост численности занятых в Татарстане дали такие отрасли, как строительство (+10 тысяч человек), транспортировка, торговля, транспорта — практически плюс по 5 тысяч сотрудников в каждой отрасли. Снижение количества работников наблюдается в сфере обрабатывающего производства, водоснабжения, водоотведения и в деятельности по операциям с недвижимостью — минус по 2 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В целом республика имеет очень высокий уровень занятости. Он один из самых высоких в Приволжском федеральном округе и выше, чем в среднем по Российской Федерации, и составляет практически 62%, — добавила Эльмира Зарипова.



В апреле министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана рассказала о самых востребованных профессиях в республике. В перечень вошли инженеры, электрогазосварщики, автомобилисты, программисты, арматурщики, каменщики, врачи, медсестры и агрономы.

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Татьяна Демина