Михаил Мишустин и Рустам Минниханов провели двухстороннюю встречу

Фото: Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова состоялась двухсторонняя встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие судьбоносное для предприятия. Он подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции, промышленность республики продолжает свое развитие. Также раис республики доложил актуальные цифры по итогам января — мая 2023 года.

Так, валовой региональный продукт республики, по оценке, составил 1,4 триллиона рублей, объем отгруженной продукции — 1,7 триллиона рублей, инвестиций в первом квартале привлечено порядка 156 миллиардов рублей, а объем строительных работ составил 161 миллиард рублей (рост около 10%).

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Все показатели достигнуты благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативным антикризисным мерам. Мы признательны за эту своевременную поддержку президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину и лично вам, Михаил Владимирович, а в вашем лице — правительству, — сказал раис республики.

Он подчеркнул, что в целом на поддержку промышленных предприятий республики в 2022 году было направлено 70 миллиардов рублей. Рустам Минниханов отметил важность достижения технологического суверенитета в условиях давления на экономику.

На предприятии Казанского авиационного завода Мишустину рассказали о процессе сборки Ту-160 и продемонстрировали пункт по сварке узла поворота. Также премьер-министр страны посетил строящийся цех агрегатно-сборочного производства Ту-214. Раис Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру, что работа находится под его личным особым контролем.

Сегодня же стало известно, что Казанский авиационный завод имени (филиал ПАО «Туполев») получит по решению президента России Владимира Путина 41,8 млрд из Фонда национального благосостояния.



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Айрат Назипов